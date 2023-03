Der Kartenverkauf für das Badminton-Länderspiel Deutschland gegen Ukraine am Dienstag, 25. April, in Landau in der IGS-Sporthalle läuft nach Angaben der Ausrichter sehr gut. Die Ukraine schicke ihre Besten im Damen- und Herreneinzel.

Das erste Badminton-Länderspiel in Landau und der erste Auftritt der Ukraine in Deutschland beginnt am 25. April um 18.45 Uhr. Da die Tribüne der Halle ein Fassungsvermögen von rund 450 Zuschauern (Sitzplätze) aufweist, haben sich die Ausrichter entschieden, an den beiden Spielfeldern weitere Sitzplätze einzurichten. Jörg Berger, Chef des Organisationsteams des ASV Landau Badminton, wird so zitiert: „Die Kartennachfrage ist sehr groß, Wir haben uns daher entschieden, diese Zusatzplätze aufzubauen. Da diese Plätze ganz nah an den Spielfeldern installiert werden, entsteht eine sogenannte Kesselatmosphäre. Wir wissen von anderen Länderspielen, dass dieser Hallenaufbau und die Nähe der Zuschauer bei Publikum und Spielern überaus beliebt ist.“ Um jeglichen Schaden am Hallenboden zu verhindern, würden Teppichbahnen ausgelegt.

Ukraine mit Buhrowa und Bosniuk

Von den jetzt knapp 650 zur Verfügung stehenden Eintrittskarten sind bereits weit über die Hälfte abgesetzt worden. Inzwischen hat die Ukraine die beiden Spieler für die Einzelwettbewerbe bekanntgegeben. Im Dameneinzel spielt die knapp 20-jährige Polina Buhrowa, ehemalige Nummer 1 der Jugendweltrangliste und amtierende ukrainische Landesmeisterin. Sie hat sich in einem Jahr in der Weltrangliste der Elitespieler von Platz 126 auf Platz 63 verbessert. Im Herreneinzel tritt Danylo Bosniuk an. Bosniuk trainiert am Bundesleistungsstützpunkt n Mülheim an der Ruhr. Bei den internationalen Meisterschaften von Polen hatte Kai Schäfer, Deutscher Meister 2021 und 2022, große Probleme mit ihm, ehe er in zwei knappen Sätzen gewonnen hatte.

Problemlose Zusammenarbeit

Erfreut ist Heinz Bußmann, der bereits 120 Badminton-Länderspiele organisiert hat, nach eigenen Angaben über die Zusammenarbeit mit dem ASV Badminton: „Wenn man bedenkt, dass dieses Länderspiel für Stadt und Verein ja eine Premiere darstellt und kein richtig großer Erfahrungsschatz vorhanden ist, muss ich deutlich feststellen, dass die Zusammenarbeit überaus problemlos läuft. Wir können uns alle auf eine international bedeutende Veranstaltung freuen.“

Neben Landau und Bensheim (am 26. April) kommt es zum Auftakt dieser kleinen Länderspieltournee der Ukrainer am 23. April in Stuttgart zu einem Vergleich. Der Deutsche Badminton-Verband wird in Kürze seine Länderspiel-Nominierungen bekanntgeben.

Tickets

Eintrittskarten können unter anderem im Netz bei AD-Ticket und Reservix erworben werden, weiterhin bei Die Kugel, Kugelgartenstraße 16 in Landau, Rheinpfalz-Geschäftsstelle, Ostbahnstraße 12 in Landau, Willy & Willy, Obere Hauptstraße 25 in Herxheim und Schreibwaren Pfeiffer, Weinstraße Nord in Maikammer.