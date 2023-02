Nach dem Fehlstart in die Rückrunde steht der ASV Badminton Landau in der Rheinland-Pfalz-Liga nur noch zwei Zähler vor der Abstiegszone und muss zusehen, etwas Zählbares von den Auswärtsspielen heute beim BC Niederlützingen und am Sonntag in Andernach mitzubringen. Unterdessen hat der Vorverkauf von Karten für 16 oder ermäßigt elf Euro für das Länderspiel Deutschland gegen Ukraine am Dienstag, 25. April, in der Sporthalle Ost in Landau begonnen (18.45 Uhr). Eintrittskarten können erworben werden im Netz unter adticket.de und shop.reservix.de sowie in der RHEINPFALZ-Geschäftsstelle in Landau, bei „Die Kugel“ in Landau, Willy & Willy in Herxheim und Schreibwaren Pfeiffer in Maikammer. Zusätzlich zu den 464 Tribünenplätzen sollen weitere Zuschauerplätze geschaffen werden.