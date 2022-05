Mit Leo Held, 4. Dan, Diplomtrainer, Supervisor und Coach, hatten die Teilnehmer am Trainerfortbildungslehrgang des Judoverbandes Pfalz in Zeiskam einen erfahrenen Lehrmeister. Er hat die Schweizer Judokas dreimal bei Olympischen Spielen betreut und war 2008 Trainer des Jahres in der Schweiz. Held ist ein bodenständiger Mann, der seine Wurzeln nicht vergessen hat. Der Lustadter (im Bild rechts, mit Jonas Harrer vom 1. JC Zweibrücken) begann bei der Gründung des BC Zeiskam mit dem Judo und schaffte es durch hartes Training und enormen Ehrgeiz bis zum Meistertitel bei den Senioren 1986 und in die Nationalmannschaft. Beim Lehrgang brachte er den „langfristig technischen/taktischen Leistungsaufbau eines Judoka“ geschickt an den Mann. Die beiden Judoexperten Ulrich Klocke (8. Dan) und Walter Trapp (7. Dan, siebenmaliger Senioren-Weltmeister) waren extra aus Nordrhein-Westfalen angereist. Sie bereicherten den Lehrgang. Landeslehrwart Thomas Föllinger und die Teilnehmer verabschiedeten das Trio nach sieben Stunden mit einem kräftigen Applaus.