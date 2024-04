Am Samstag wird Bad Bergzaberns Innenstadt mit Leben gefüllt. Der 34. Kurstadt-Lauf lockt. Ab 15 Uhr stehen fünf Wettbewerbe auf unterschiedlichem Gelände an.

Nachdem das Programm im vergangenen Jahr auf einen Landschaftslauf über 15 Kilometer gekürzt wurde, wird wieder auf die drei bewährten Distanzen (8, 15,6 und 23,2 Kilometer) zurückgekehrt. Auch der Altstadt-Grand-Prix geht wieder auf die 1,1 Kilometer lange Runde, die viermal zu laufen ist. „Das letzte Jahr zeigte schon wieder positive Zahlen, sodass wir uns entschlossen haben, unser altes Konzept wieder anzubieten“, so Ernst Brauer vom TVB.

Er und seine Frau Heidi feiern ein Jubiläum. Seit 30 Jahren stehen beide für die vielen Laufveranstaltungen des TVB, darunter 25 Weinstraßenläufe sowie 17 Crossläufe. Im Laufe der Zeit änderte sich auch die Zeiterfassung und Anmeldung, nicht immer zum Vorteil des Veranstalters. „Ich habe festgestellt, dass immer mehr Teilnehmer die Online-Anmeldung ziemlich spät nutzen. Organisatorisch ist man dann mehr gefordert“, so der pensionierte Finanzbeamte. Zuversichtlich stimmt die Brauers die Wetterprognose. Auf verschiedenen Distanzen gehen die Lokalmatadoren des TVB an den Start. Guiliana Haas tritt beim Altstadt-Grand-Prix an, die Brüder Johannes und Philipp Ullrich nehmen den Landschaftslauf unter ihre Füße.

Info

Der Start- und Zielbereich ist vor dem Schloss. Startzeit: 15 Uhr Altstadt-Grand-Prix, 15.40 Uhr Schülerläufe, 16.10 Uhr gemeinsamer Start der Landschaftsläufe Mini-Midi-Maxi. Nachmeldungen und Siegerehrung in der Schlosshalle.