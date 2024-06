Drehen, stoßen, einpacken, sich sammeln für das Finale am Abend: Yemisi Ogunleye hat bei der EM in Rom die Qualifikation im Kugelstoßen im Schnellgang erledigt. Sie übertraf am Morgen mit 18,40 Metern gleich im ersten Versuch die geforderten 18 Meter. Auch Alina Kenzel und Julia Ritter sind bei der Entscheidung am Abend um 21.30 Uhr dabei. Gemessen an ihren 20,19 Metern bei der Hallen-WM in Glasgow gehört die aus Bellheim stammende Ogunleye (MTG Mannheim) zum Kreis der Medaillenanwärterinnen. Von den zwölf Finalistinnen hat nur die Niederländerin Jessica Schilder in dieser Saison weiter gestoßen als die 25-Jährige aus der Pfalz. Am Montag um 10.38 Uhr beginnt die Stabhochsprung-Qualifikation mit dem Landauer Oleg Zernikel. Am Dienstag ist Weitspringerin Mikaelle Assani aus Kuhardt an der Reihe.