Der 7:6-Sieg des FV Neuburg nach Elfmeterschießen im Südpfalz-Kreispokal über Fortuna Billigheim-Ingenheim II lieferte Stoff für viele Geschichten.

Diese werden den 1600 Zuschauern noch lange in Erinnerung bleiben. 1480 zahlende Fans, Kinder, Funktionäre und Schiedsrichter mit freiem Eintritt bildeten eine Rekordkulisse. Zum gelungenen Fußballfest trugen auch die Anhänger beider Teams bei. Jeweils 350 lautstarke, in den Vereinsfarben gekleidete, mit Fahnen ausgestatteten Billigheimer und Neuburger Fans machten einen Höllenlärm.

Sie verhielten sich vorbildlich: Kein Pyro, keine Scherben, keine Schmähungen des Gegners. Sie wurden belohnt mit einer packenden Partie, die keinen Verlierer verdient gehabt hätte. Zur Pause führten überlegene Neuburger durch die Treffer von Paul Bendel und Silas Scherrer. Halbzeitfazit von zwei fußballverrückten Lokalpolitikern, die sich nicht nur vor Wahlen sehen lassen: Landrat Martin Brandl (CDU): „Ich kam wenige Minuten später, das hat die Neuburger wohl zusätzlich motiviert.“ Kandels Verbandsbürgermeister Mike „Holzig“ Schönlaub (SPD): „Ich glaube, Neuburg setzt sich durch.“

Matchwinner Simon

Nach dem Wechsel belohnte sich die Fortuna für ihre Dominanz mit den Toren von Tim Kiefer und Luca Zillmann zum 2:2. In der Verlängerung glich Luca Jung erneut für die Fortuna aus, Denis Simon hatte per Kopf vorgelegt. Neuburgs Kapitän avancierte zum Matchwinner. Das 2:0 hatte er mit genialem Pass vorbereitet, beim Elfmeterschießen übernahm er Verantwortung und verwandelte als Erster.

Simon hat schon ganz viel erlebt als Fußballer, feierte mit seinem Heimatverein Sportfreunde Diebach mehrere Aufstiege, schaffte den Sprung von der C-Klasse in die Landesliga. Mit seinem Zwillingsbruder Kevin bildet der 26-Jährige beim FVN die Flügelzange. Sein Fazit unter dem ohrenbetäubenden Jubel der FVN-Fans: „Ich hab keine Worte, es ist der größte Tag meines Fußballerlebens.“ Sein Sportvorstand Jochen Winter ergänzte: „Heute Nacht reißen wir unser Clubhaus ab.“

Fortune des Tages war der 19-jährige Keeper Moritz Baumann, der vor der Pause mit unglaublichen Reflexen und einem parierten Strafstoß von Dennis Hoffmeister seine Farben im Spiel hielt. Eine souveräne Leistung des Unparteiischentrios Jonas Fichtenkamm/Florian Höfler/Jannik Frey sowie eine perfekte Organisation des FC Bienwald Kandel rundeten den Tag ab. Ein zufriedener „Orgachef“ Heiko Reddmann meinte: „Es war einfach mega, was alle geleistet haben. Der Einsatz verbindet auch Generationen.“ Vom achtjährigen Balljungen bis zur fast 80-jährigen Allzweckwaffe Rüdiger Kühnast waren rund 80 helfende Hände der Löwen im Einsatz.