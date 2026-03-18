Die Verletzung von Alexander Lasarev hat die U20 um die DM-Quali gebracht, wird einer der Germersheimer Trainer sagen. Die U18 bereitet sich auf ihr Regionalturnier vor.

Den U20-Volleyballern der TS Germersheim fehlte nicht viel, um die Regionalmeisterschaft zu gewinnen. Gegner im Halbfinale war der TV Bad Salzig, der sich im Endspiel der Landesmeisterschaft in Mainz in drei Sätzen durchgesetzt hatte. In Germersheim wurden die Karten neu gemischt.

Dominik Betsch ist Abteilungsleiter im Verein. Das fiel ihm auf: Im ersten Vorrundenspiel gegen den TV Losheim kamen die Motoren im zweiten Satz auf Tour, mit 28:30, 25:21, 15:10 wurde im Tiebreak der erste Sieg des Tages klar gemacht. Gegen die SG Rodheim begann die Mannschaft sehr stark. Die Verletzung von Alexander Lasarev beim Stand von 20:15 (zu diesem Zeitpunkt war er der beste Angreifer) brachte sie kurzzeitig von der Spur. Insbesondere Philipp Lutz und Emil Walter konnten in dieser Phase die Nerven behalten. Im zweiten Satz war es bis zum 15:17 ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Aufschlagserie von Philipp Lutz brachte das Team dann wieder auf die Erfolgsspur und zum Matchball. Am Ende war es ein Block der Germersheimer, der das Spiel (25:21, 25:16) beendete.

Satzbälle, Eigenfehler, vorbei

Gegner im Halbfinale war wieder mal der TV Bad Salzig, der die Vorrunde auf Platz zwei hinter DSW Darmstadt abschloss. Betsch: „Beide Teams kennen sich sehr gut. Spielten die meisten doch seit Jahren in der Landesauswahl zusammen.“

Elijah Kolbe auf der Mitte und Emil Walter auf der Diagonalposition waren immer wieder Punktegaranten für die Germersheimer, die sich zwei Satzbälle holten. Eine strittige Schiedsrichterentscheidung mit Wiederholung des Ballwechsels brachte sie aus dem Konzept: 24:26. Im zweiten Satz lag Bad Salzig vor dem 23:23 immer wieder vorne. Es wurde eine mentale Sache. Germersheim hatte zwei Eigenfehler im Angriff in Folge und verlor den Satz mit 23:25. Der Traum vom Finale und der Quali zur deutschen Meisterschaft war geplatzt.

Enttäuschung groß

Die Enttäuschung saß bei allen tief. Für viele Spieler war es der letzte Jugendeinsatz. Blieb noch das Spiel um den dritten Platz gegen Rodheim, Germersheim gewann mit 20:25, 25:20, 15:10. Darmstadt gewann das Endspiel gegen Bad Salzig mit 2:0.

Die TS-Trainer Yannick Peters und Eric Palenczat zeigten sich enttäuscht über die verpasste Chance. „Die Verletzung von Alex im zweiten Spiel hat uns vermutlich die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft gekostet“, resümierte Peters. Die U20-Spieler: Philipp Lutz, Alexander Lasarev, Eike Spettmann, Elijah Kolbe, Emil Walter, Tom Diehl, Ruslan Shatrov, Samuel Bescher, Fabio Dalinger, Ilhan Simsek, Daniel Beck, Tim Strubel, Fynn Louis Braun, Ben-Joah Besser.

U18-Meisterschaft am 18. April

Die U18 spielt am 18. April beim TV Biedenkopf in der Vorrunde gegen den Gastgeber und den TV Saarwellingen. Tom Diehl, Ruslan Shatrov, Samuel Bescher, Fabio Dalinger, Ben-Joah Besser, Jakob Müller, Adrian Seibel, Japjit Singh, Daniel Beck, Felix Verspohl, Guillermo Lobo-Guerrero Straßburg treten als Rheinland-Pfalz-Meister an.