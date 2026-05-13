Offensivspieler Christopher Koch geht ein paar Spielklassen zurück – und wechselt zum TuS Niederkirchen.

Dem TuS Niederkirchen, derzeit Vierter der Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt, gelang ein spektakulärer Transfer. Nach dieser Saison wechselt Christopher Koch (32) vom Verbandsligisten FC Bienwald Kandel zum TuS.

Koch verbrachte die längste Zeit seiner Karriere beim Oberligisten FV Dudenhofen, von dem er 2024 nach Kandel wechselte. Außerdem war er bereits für den TB Jahn Zeiskam, den TuS Wollmesheim und den TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim auf dem Platz gestanden. Bisher erzielte der Stürmer in der laufenden Spielzeit für Kandel neun Tore, in der Aufstiegssaison 2024/2025 in der Landesliga Ost traf er 15 Mal.

Für Niederkirchen steht bereits fest, dass der TuS in der nächsten Saison in der A-Klasse spielen wird. dil