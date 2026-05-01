Mitten im Oberliga-Aufstiegskampf und vor dem wegweisenden Heimspiel gegen die TSG Bretzenheim wurde es unter der Woche turbulent beim TB Jahn Zeiskam.

Eigentlich sollte beim TB Jahn Zeiskam der Fokus auf dem Oberliga-Aufstiegskampf liegen. Die Zeiskamer brachten sich durch die 0:4-Niederlage beim härtesten Konkurrenten Basara Mainz selbst in die Bredouille, verloren Platz zwei der Tabelle der Fußball-Verbandsliga Südwest – und so den Rang für die Aufstiegsrunde. Doch die Vorbereitung auf das Spiel gegen die TSG Bretzenheim am Sonntag, 15.30 Uhr, verläuft turbulent.

Unter der Woche wühlten Gerüchte die Südpfälzer Fußballlandschaft auf. Solche, die ein Verein im Aufstiegskampf nicht benötigt: Trainer Jannick Immel, seit Sommer 2023 im Amt und mit Vertrag bis 2027 ausgestattet, soll sein Amt niedergelegt haben. Immel, einer der Erfolgsfaktoren in Zeiskam, äußerte sich im Laufe dieser Woche zu den Spekulationen um seine Person – und bestätigte sein Aus nach dieser Runde im RHEINPFALZ-Gespräch: „Ich kann nur in ein viertes Jahr gehen, wenn ich überzeugt bin. Die Mannschaft braucht einen Trainer, der 100 Prozent geben kann.“

Entscheidung fiel in den vergangenen Wochen

Am Montag hatte Immel sein Team über den Rücktritt zum Saisonende informiert. Die Entscheidung sei in den vergangenen Wochen gereift. Dazu beigetragen hatten ihm zufolge die beiden Niederlagen gegen Mechtersheim und Basara. „Das hat wehgetan, gerade weil ich sehr akribisch bin“, geht Immel mit sich selbst ins Gericht. Gerade diese verlorenen „Big-Point-Spiele“ nagten am selbstkritischen Übungsleiter, ließen ihn grübeln, ob die Mannschaft jemanden an der Seitenlinie benötige, der mehr aus ihr heraus holen könne. „Vielleicht braucht es eine andere Ansprache, einen anderen Typen“, sagt Immel.

„Wichtigster Ansprechpartner“ von Immel geht

Der Schock über den Trainer-Rücktritt muss groß gewesen sein an der Sauheide. TB-Präsident Frank Herzog erklärt: „In einem langen Gespräch hat uns Jannick gebeten, ihn von seiner Zusage zu entbinden. Natürlich ist die Enttäuschung nach den zwei Niederlagen groß. Aber letztlich hat er einen enorm hohen Aufwand betrieben.“ In den nächsten Wochen will der Verein Nachfolger für Immel und Teammanager Patrick Pfaff präsentieren, den es als Trainer zum abstiegsbedrohten badischen Kreisligisten TSV Wiesental zieht. Immel nennt Pfaff übrigens als seinen „wichtigsten Ansprechpartner“. Ob dessen Abgang auch ein Faktor für Immels Entscheidung war? Ungewiss.

Personell hinzukommt beim Verbandsligisten ein weiterer Abgang: Mit Marian Kolb (29) verlässt ein Mittelfeldspieler im Sommer die Sauheide und folgt Pfaff als spielender Cotrainer. Mit Kolb geht eine Identifikationsfigur: In zehn Jahren stand er in über 150 Verbandsligaspielen auf dem Feld.

Interne Querelen?

Interne Querelen im Verein seien Immel zufolge nicht ausschlaggebend gewesen. Er betont das „super Verhältnis“ zum Vorstand. „Ich habe immer Rückendeckung erhalten. Das stand nie zur Debatte.“ Ebenso wenig lässt er Zweifel an der Motivation für die verbleibenden vier Spiele aufkommen: „Platz zwei ist das Ziel! Wir haben es selbst nicht mehr in der Hand, aber wir geben vier Wochen Vollgas und hoffen, dass Basara patzt.“ Mit der abstiegsbedrohten TSG Bretzenheim kommt das Schreckgespenst der südpfälzischen Verbandsligisten an die Sauheide. In der Hinrunde gewann die TSG mit 2:0 gegen Zeiskam. Vor einer Woche besiegten sie Kandel trotz 0:2-Rückstand mit 5:2, in Herxheim holten sie ein 1:1-Unentschieden. Immel spricht von einem jungen, dynamischen Gegner: „Die werden alles auf dem Platz lassen.“

Die Rheinhessen sind punktgleich mit dem FK Pirmasens II und dem SV Steinwenden. Letztere stehen auf dem ersten Abstiegsplatz. In Bretzenheim ist man Kampf gewohnt, in den vergangenen drei Jahren retteten sie sich teils furios, 2024 mit ungutem Ende für Kandel. Die Zeiskamer Unruhe kommt da wie gelegen, oder? Co-Trainer Timo Schmidt betont: „Wenn es darauf ankommt, sind die Jungs meistens da. Wir wollen in Zeiskam was mitnehmen.“