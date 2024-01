Erkannt? E-Jugendspieler der Bellheimer Südpfalz Tiger standen bei zwei Spielen der Handball-Europameisterschaft in Mannheim Spalier.

„Die Freude war riesig, als nach der Bewerbung die Nachricht kam, dass wir ausgewählt wurden, mit 20 Kids zur EM zu kommen“, teilte Bettina Kern, eine von drei Müttern in Mannheim, mit. Fünf Betreuer begleiteten die Kinder, auf die das zukam: Um 15 Uhr Treffen in Bellheim, um wie vereinbart um 16.30 Uhr an der SAP-Arena zu sein. Sie bekamen von zwei Volunteers ihre Akkreditierungen, wurden durch einen „VIP-Eingang“ in die Halle geführt, bekamen ihre Spalier-Trikots und zogen sich um. Nach einer kleinen Generalprobe ging es in die Arena zu ihren Plätzen: erste Reihe, direkt hinter dem Tor.

Dann war es auch schon so weit: Aufstellung für das Spiel Niederlande gegen Bosnien. Sichtlich beeindruckt von der Stimmung und Kulisse stellten sich die Jungs auf. Nach dem Abklatschen der Spieler beider Teams wurden sie wieder zurück auf die Plätze gebracht. Später konnten sich die Jungs was zu essen holen. Nach einer kleinen Pause mit Fotoshooting mit Maskottchen „Hanniball“ war es dann schon wieder so weit: Aufstellung für das Spiel Georgien gegen Schweden. Kern: „Diesmal standen die Jungs etwas entspannter auf der Platte.“ Nach Spielende hätten alle noch ganz euphorisiert die Heimreise angetreten. Gegen 23.30 Uhr wieder zu Hause, endete dieser „sehr lange, aber für alle Beteiligten unglaublich tolle und unvergessliche Tag“.