Mit 34:25 besiegen die Südpfalz-Tiger der TV Offenbach, der sich mit dem Abstieg aus der Regionalliga abgefunden hat. Nach 38 Minuten ist das Spiel durch.

„Einmal war ich bei einem Sieg gegen Offenbach dabei, damals war es auswärts“, erinnerte sich Ottersheims Torhüter Timo Bauchhenß. Diesmal gelang es zu Hause. Er trug seinen Teil dazu bei, dass die Südpfalz-Tiger im Lokalderby der Handball-Regionalliga Südwest vor 400 Zuschauern den TV Offenbach mit 34:25 (16:11) besiegten. Der TVO bleibt Schlusslicht und hat sich mit dem Abstieg abgefunden.

So deutlich wie am Ende, war es in den ersten zehn Minuten weder ergebnis- noch qualitätstechnisch. 5:2 führte der TVO, Max Dotterweich hatte schon drei Tore erzielt. Während der Überzahl nach einer Zeitstrafe gegen den Offenbacher Sebastian Mohra warfen die Tiger drei Tore in Folge. Jan Gerbershagen klaute den Ball gedankenschnell und warf ins verwaiste Gästetor. Nicht das letzte Mal an diesem Samstagabend. Nachdem Joshua Lohmann die Tiger erstmals in Führung brachte (6:5), setzte Noah Heichel das 6:7 entgegen (19.).

Übel: „Ziemlich ernüchternd“

„Wir kommen nach dem guten Beginn plötzlich nicht mehr in Bewegung, sind viel zu statisch“, bemängelte Dotterweich. „Bis dahin war es okay. Was dann kam, war ziemlich ernüchternd“, beschrieb sein Trainer Michael Übel, der kurzfristig auf den erkrankten Andreas Benz verzichten musste. Schon da eine Bank im Ottersheimer Tor: Timo Bauchhenß.

Luca Metz brachte die Gäste sehenswert mit dem 9:8 letztmals auf ein Tor ran, Stefan Job gelang postwendend das 10:8. Wieder ins leere Tor. Aber es waren nicht nur die einfachen Tore, die die Tiger davonziehen ließen. Bereits nach 24 Minuten nahm Übel beim 11:8 die zweite Auszeit. Sie wurde zum Bumerang. Nach einer Zeitstrafe für Stefan Job hieß es zwei Minuten später 14:9 (27.). Eine Überzahl als Nachteil? „Wenn man nur zehn Prozent zu wenig auf der Höhe ist, hilft auch ein Mann mehr nichts“, sagte Übel, für den es kurz vor der Pause knüppeldick kam.

16:11 statt 15:12

Neun Sekunden waren noch zu spielen, als seine Mannschaft beim 15:11 einen Strafwurf zugesprochen bekam. Obwohl Bauchhenß weiter konstant gut hielt, ging Mika Schwenken ins Tiger-Tor. „Das hat der Trainer schon gesagt, nachdem ich den ersten nicht gehalten habe“, so Bauchhenß. Es zahlte sich aus. Mehr noch: Die Tiger spielten schnell nach vorne, bekamen fast mit der Pausensirene einen Siebenmeter zugesprochen. André Hilsendegen verwandelte zum 16:11. Es hätte auch 15:12 stehen können. Es war die Grundlage dafür, was nach der Pause folgen sollte.

Hilsendegen, Jonas Job und zweimal Stefan Job, der sich am Kreis um die eigene Achse drehte, dazu drei Paraden von Bauchhenß, schon stand es 20:11. Für den TVO traf erst Mario Fuchs wieder in der 38. Minute. Für Übel war die Sache durch: „Wir können mit drei Toren Rückstand in die Pause gehen, was noch in Ordnung gewesen wäre. Aber dann so was.“ Er versuchte es mit dem siebten Feldspieler. Prompt fiel das 22:13 durch Gerbershagen, wieder ins leere Tor. „Ja, das ist eben das Risiko dabei. Aber es muss jeder auf der Höhe sein, die Situationen auch mal richtig zu antizipieren“, erklärte Übel.

Werling wollte das Angriffsspiel seiner Mannschaft nicht auf die einfachen Tore reduzieren: „Wir haben es auch im Positionsangriff gut gespielt, unsere Spielmacher haben kluge Lösungen gefunden.“

Zehn Tore

Nach 53 Minuten schraubte Johannes Horn mit dem 29:19 den Vorsprung auf zehn Tore. Es ging so weiter. Sebastian Mohra musste nach seiner dritten Zeitstrafe das Feld verlassen (58.). Timo Bauchhenß hielt weiter, sein kleiner Bruder Florian netzte noch zweimal ein – ins leere Tor. Mit seinem fünften Tor erzielte der Offenbacher Mario Fuchs den Endstand.

„So darf man nicht auftreten. Da muss von allen Seiten mehr kommen“, kritisierte Michael Übel. Jochen Werling stellte die Moral seiner Mannschaft heraus: „Top, dass wir nach der krachenden Niederlage letzte Woche so eine Reaktion zeigen. Auch nach dem Start lassen wir uns nicht aus dem Konzept bringen. Wir wussten, dass wir das Spiel gewinnen werden, wenn wir 60 Minuten das Tempo hochhalten.“