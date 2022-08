Kirill Anton hat es wieder getan. Mit 6:3, 6:2 gewann der 23-Jährige Tennisspieler von BW Schwetzingen gegen den ungesetzten Jakob Ruess vom TC Augsburg-Siebentisch das Finale der RHEINPFALZ Open in Landau. Im Halbfinale hatte er mehr Mühe: 3:6, 6:4, 10:6 gegen Niklas Noll vom TC Pfeddersheim, der den an eins gesetzten Tim Daniel Stemler (1. TC Weilerbach) im Matchtiebreak ausgeschaltet hatte. Ruess besiegte im Halbfinale den Landauer Tobias Barry (BASF TC Ludwigshafen) mit 6:3, 7:5. Bei den Damen im VR-Bank-Südpfalz-Cup marschierte Mariya Dolzhenko ohne Mühe ins Endspiel und gewann dieses gegen die an zwei gesetzte Anna Zehetgruber vom TC Oppau mit 6:3, 6:0. Die 17-jährige Ukrainerin gab in ihren vier Matches nur zehn Spiele ab. Im Halbfinale setzte sie sich gegen die Qualifikantin Christina Bednarczyk vom TSC Mainz durch. Zehetgruber gewann ihr Halbfinale mit 6:4, 6:0 gegen Marika Müller vom TEC Waldau. Luisa Wehefritz, einzige Spielerin des gastgebenden TC SW Landau, schied im Achtelfinale aus. Jedes Turnier war mit 1200 Euro Preisgeld verbunden.