Das Kinderleichtathletik-Fest in Offenbach wird bereits zum 13 Mal ausgerichtet. Was an dem Ansatz anders ist, erklärt Abteilungsleiter Ralf Pospich.

Schon zum 13. Mal richtet der TV Offenbach das Kinderleichtathletik-Sportfest aus. Die Veranstalter in Offenbach betonen die Kontinuität und das „große ehrenamtliche Engagement“ in ihrem Verein. Abteilungsleiter Ralf Pospich spricht von einem „Gemeinschaftserlebnis“ für Familien und Vereinsmitglieder. Dabei musste die Kinderleichtathletik umgedacht werden.

„Der klassische Einzelwettkampf mit Stoppuhr und Maßband, bei dem acht- oder neunjährige Kinder einsam auf der Bahn stehen und auf ihre Zeit warten, entsprach immer weniger der Lebenswirklichkeit und den Bedürfnissen der jungen Generation“, erklärt Pospich. Wichtiger seien, das besagt auch die Wissenschaft, Gemeinschaftserlebnisse. Dazu sanken die Mitgliederzahlen im Nachwuchsbereich.

Andere Sportarten seien beliebter geworden. Auch deshalb reagierte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) mit einer Reform im Juni 2012, die Kinderleichtathletik in ihrer aktuellen Form war geboren. „Das Konzept bricht mit der Tradition des reinen Einzelwettkampfes und stellt den Teamgedanken in den Mittelpunkt“, sagt Pospich, der zudem auch Referent in der Kinderleichtathletik im Landesverband Pfalz ist.

Offenes Konzept

Nun gibt es die Altersklassen U8, U10 und U12, dazu die Schwerpunkte Lauf, Sprung und Wurf. Die Mannschaften bestehen aus Teams von Jungen und Mädchen von mindestens sechs und höchstens elf Kindern. Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung dürfen mitmachen, ebenso muss kein Kind Vereinsmitglied sein. „Das Konzept öffnet die Leichtathletik ausdrücklich auch für Schulen und Quereinsteiger“, erklärt der Offenbacher Leichtathlet.

In der Südpfalz ist der TV Offenbach für die Kinderleichtathletik bekannt. Schon früh wurde ein Sportfest ausgerichtet. Am Samstag, 23. Mai, treffen sich ab 9.30 Uhr zum 13. Mal Vereine aus der gesamten Pfalz im Queichtalstadion. Zu den Sportarten zählen unter anderem eine Hindernisstaffel, Hochsprung, Medizinballstoßen, als Höhepunkt folgt zum Abschluss die 800-Meter-Staffel.