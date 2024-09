Warum Moritz Augenstein Favorit beim Kerwerennen am Montag in Bornheim ist und welche Rolle Maschinenbauingenieur Fabian Genuit einnimmt.

Beim Großen Preis der Hornbach-AG bietet der RV Offenbach zur Bornheimer Kerwe an diesem Montag ein nicht alltägliches Format im Radsport an, was die Spannung in den Kriteriumsrennen hochhalten soll.