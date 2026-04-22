In Landau wird es in diesem Jahr kein Stabhochsprung-Meeting geben. Das gaben die Veranstalter bekannt – doch es gibt Hoffnung für 2027.

Der Turnverein im ASV Landau hat sein im Juli angesetztes 28. Stabhochsprung-Meeting ganz abgesagt. Dennis Schober führt zwei Gründe an: Zwei aus dem Orga-Team seien Vater geworden, und es werde wirtschaftlich immer schwieriger („Wir mieten viel, brauchen viel Technik“). Wodurch es noch aufwendiger werde, genügend Sponsoren zu gewinnen.

Ein anderer Punkt: „Es ist so schwierig, Freiwillige zu finden.“ 85 bis 100 Personen hätten geholfen, auch externe. Nachdem der Essensbereich ausgegliedert worden sei. Altersklassen-Weltmeister Schober und Jochen Wetter, sein Vorgänger als Organisationschef, hatten zum 50. Geburtstag des Vereins 2011 die Idee, Meetings in der Innenstadt auszurichten, erst auf dem Obertorplatz, dann auf dem Theodor-Heuss-Platz.

Neuauflage für das Meeting im Jahr 2027?

„Ehrlich, wir wollen es in der Stadt machen. Ein Stadion-Wettkampf reicht uns nicht“, gab Schober der angedachten Notlösung eine Abfuhr. Er hat seine Karriere 2025 beendet, Oleg Zernikel, verletzt, wäre als Zugpferd wohl ausgefallen. Im nächsten Jahr, wenn die Quali für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles laufe, „starten wir wieder durch“.