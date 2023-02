Die beim ASV Landau trainierende Annika Faul hat internationale Erfolge in Luxemburg und Österreich gesammelt. Beim Milon-Coup in Bettembourg/Luxemburg konnte sie die Kategorie Kata U18 für sich entscheiden. Danach startete sie in der Leistungsklasse der Damen und erreichte das Finale. Das verlor sie gegen eine Holländerin. Beim Austrian Championscup in Hard/Österreich gewann Faul souverän ihre Runden. Im U18- Finale belegte sie mit der Kata Chatanyara no Kushanku den ersten Platz. Trainer Marcus Gutzmer: „Wenn ihre Form bleibt, so gehört sie dieses Jahr zu den Mitfavoriten auf die deutsche Meisterschaft im Herbst.“