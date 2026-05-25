Die Entscheidungen in der B-Klasse Südpfalz Ost sind gefallen: Maximiliansau trifft in Relegation auf Landau-Süd nach einem

Die Würfel sind gefallen in der Fußball-B-Klasse Südpfalz Ost: Der FVP Maximiliansau tritt als Vizemeister in der Aufstiegsrelegation am Donnerstag (19.30 Uhr) beim West-Zweiten SV Landau Süd an, der FV Germersheim und Bavaria Wörth II müssen runter in die C-Klasse.

SV Büchelberg II – TSV Venningen/Fischlingen 1:3. Ein Doppelpack von Kevin Rüger und das 1:2 durch Niklas Wirth sicherten den Gästen einen nicht unverdienten Dreier. Mika Beck, der wie sein Teamkollege Yannic Becker nach Disputen mit dem Referee Rot sah, hatten ausgeglichen. Beim TSV gab es Rot für Max Hemmer und zehn Minuten für Jannik Mayer.

FC Phönix Bellheim II – FVP Maximiliansau 1:2. Es war ein gehöriges Stück Arbeit für die Truppe von Akin Özer bis zum Relegationsplatz. Nach der Führung durch Valdrin Berisha (11.) parierte sein Keeper Jan Feil einen Foulelfmeter, beim späteren Ausgleich des Phönix in der 70. Minute war er machtlos. Berisha traf zehn Minuten später vom Punkt zum Sieg.

FC Bavaria Wörth II – TSG Jockgrim II 0:3. Nach der Vorrunde noch Schlusslicht, sicherte sich die Jockgrimer Reserve mit einem fulminanten Endspurt im letzten Saisondrittel den Ligaverbleib. Trotz Zeitstrafe für Lenny Herges sorgten Maximilian Böhner, Michael Barbe und Justin Müller für den nicht mehr für möglich gehaltenen Klassenerhalt. Die „Zweite“ der Bavaria muss in die C-Klasse.

VfR Sondernheim – FV Germersheim 3:1. Der Doppelpack von Steven Reich und der Strafstoß von Denis Bengs schickten den Stadtrivalen in die C-Klasse, der Ehrentreffer von Jannis Schlick kam zu spät.

VfL Essingen – SG Freckenfeld/Winden 3:6. Kurioser Spielverlauf. Die Freckenfelder führten 3:0, Essingen glich zum 3:3 aus (Tore: Johannes Leewog, Nico Frey und Stefanos Stergiou) – und verlor dann noch hoch. Für die Gäste trafen Thomas Roland Steger (3), Julian Lischer, Daniel Müller und Philipp Eschbach.

TB Jahn Zeiskam II – SV Hatzenbühl II 7:3. Bis zur Pause stand es bereits 4:0 trotz Zeiskamer Unterzahl nach Zeitstrafe, einer der drei Treffer von Maurice Hafner war ein Foulelfmeter. Für den Jahn trafen noch Felix Meyer, Fynn Lischnewski, Alexander Stein und Mike Dormeier. Für Hatzenbühl waren Leonard Gude, Maximilian Wirth und Matteo Flick erfolgreich.

FC Viktoria Neupotz – FSV Freimersheim 9:2. Der Meister verabschiedete sich standesgemäß gegen eine ersatzgeschwächte Freimersheimer Mannschaft mit einem Kantersieg in die A-Klasse. Bei den Ehrentreffern von André Suchantke und Stavros Tasovalis trafen für Neupotz: Adrian Cebulla (3), Manuel Simon (2), Nicolas Fink, Viktor Fabode, Lennard Hoffmann und Mathias Geiger.