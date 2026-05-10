Die Niederlagenserie des FC Bienwald Kandel hält weiter an: In Hüffelsheim kam dazu noch eine dezimierte Bank hinzu. Trainer Liginger sieht dennoch Fortschritte.

Das letzte Aufgebot des FC Bienwald Kandel agierte bei der SG Hüffelsheim lange auf Augenhöhe und musste erst in den letzten drei Minuten die beiden entscheidenden Treffer zur 4:6 (2:2)-Niederlage in der Fußball-Verbandsliga hinnehmen.

In einem offenen Schlagabtausch konnten Firat Alpsoy (2) und Nathan Ikubu dreimal die Führung der Rheinhessen egalisieren. River Ries brachte die Löwen in der 62. Minute in Führung, fünf Minuten später fiel der Ausgleich.

Kaum Ersatzspieler auf der Bank

Am Ende fehlten etwas die Körner, der FC Bienwald hatte nur drei Ersatzspieler aus der zweiten Mannschaft auf der Bank. „Von der Einstellung her war es ein riesiger Fortschritt, der leider nicht mit Punkten belohnt wurde“, so Spielertrainer Christian Liginger.

Mit dem 21-jährigen Nico Koch aus Schifferstadt wurde zur kommenden Spielzeit ein neuer Torhüter verpflichtet. Er kommt vom SV Waldhof Mannheim, trainierte bei den Profis mit und ist Stammkeeper der U23 in der badischen Verbandsliga. Zuvor wurde er vier Jahre im Nachwuchsleistungszentrum des Karlsruher SC ausgebildet.

Sperre für Koch

Christopher Koch wird kein Spiel mehr für die Löwen bestreiten. Er wurde wegen Schiedsrichterbeleidigung nach dem Heimspiel gegen Hohenecken nachträglich bis Monatsende gesperrt.