Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Michael Ohler (53) vom TSV Kandel ist Sportler des Jahres 2022 der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung. Am 31. März, am Vortag der 100-Kilometer-DM in Ubstadt-Weiher, wird er geehrt.

Herr Ohler, wie viel bedeutet Ihnen diese Ehrung?

Es ist einfach ein Hammer, wenn man bedenkt, wo ich sportlich herkomme. Ich habe erst 2010 mit dem Laufen angefangen, weil ich zu viel Gewicht