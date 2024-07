4:05,03 Minuten im Vorlauf, 4:05,02 Minuten im Finale. Dieses Kunststück vollbrachten Marion Kamplade und Claudia Ciescholka vom Karlsruher Rheinclub Alemannia bei den offenen deutschen Masters-Meisterschaften im Rudern in Werder/Havel im Doppelzweier. Das war der Sieg in der Altersklasse C (43 bis 49 Jahre) vor Michaela Maier (RG Speyer) und Karin Maier-Hörmann (Ulmer RC), die um 3,68 Sekunden dahinter lagen.

Die 46-jährige Landauerin Kamplade gewann auch im Einer ihrer Klasse in 4:29,47 Minuten. Im Vierer der Frauen der D-Klasse holten sich Kamplade, Ciescholka und zwei andere am Sonntag den Sieg in 4:10,33 Minuten. Sie waren um 20 Sekunden langsamer als im Vorlauf am Samstag. Wegen starken Windes sei am Sonntag ein Start unterbrochen worden, das Wasser habe einem Acker geglichen, teilte Kamplade mit.

Sie und die fünf Jahre ältere Ciescholka traten im Doppelzweier auch in der älteren Startklasse B an und gewannen in 3:51,45 Minuten. Im Einzelvergleich der Klasse B schnappte sich die Landauerin Bronze. Für die Altersklasseneinteilung gibt es ein Mindestdurchschnittsalter. Am Wochenende sind die baden-württembergischen Meisterschaften in Breisach. Die Masters-WM (11. bis 15. September) steigt in Brandenburg an der Havel.