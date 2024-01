Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Konzentriert euch auf die Technik und haut nicht nur drauf“, sagt Trainer Stefan Kessler zu den Jugendlichen, die mit ihm im Boxring stehen. In der Elite-Boxing-Kampfsportschule von Henry Bartsch ergeben sich für die Boxer des ASV Landau neue Möglichkeiten.

Nach gemeinsamem Aufwärmen trainieren manche im Ring, andere machen Seilspringen oder üben am Boxsack. Am 27. Januar kämpfen hier deutsche gegen österreichische Boxer in Jugend-