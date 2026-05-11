Der Germersheimer Michael Merdian organisiert ein neues Kampfsport-Event in Rülzheim. Am Samstag ist Premiere mit vielen Stars der Szene. Eine Veranstaltung mit Zukunft?

Wenn es nach Organisator Michael Merdian geht, dann soll die „ Südpfalz Fight Night“ eine „feste Größe“ in der regionalen Kampfsport-Szene werden – und möglicherweise sogar mehrfach pro Jahr stattfinden. Doch am kommenden Samstag, ab 18 Uhr, steigt zunächst die Premiere in der Rülzheimer Dampfnudel. Der Blick auf die Kampfkarte zeigt: Hier stehen sich Weltklasse-Sportler gegenüber.

„Die Kampfsport-Szene ist in der Südpfalz größer, als viele denken“, erklärt der Germersheimer Merdian. Also ist da noch Platz für ein weiteres Event? „Definitiv. Kampfsport hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen“, betont Merdian und führt aus: „Viele junge Menschen interessieren sich heute für moderne Kampfsportarten.“ Dazu gehören unter anderem K1, Muay Thai und MMA, also „Mixed Martial Arts“.

Weltmeister Leipi tritt gegen Kämpfer aus den Niederlanden an

Merdian wollte ein Event, „das professionell organisiert ist und sportlich ein sehr hohes Niveau bietet.“ Dieses verspricht besonders der Hauptkampf in der Disziplin K1: Der Rastatter Paul Leipi trifft auf Romano Bakboord aus den Niederlanden. „Besonders Leipi zählt zu den absoluten Aushängeschildern des Events und ist bekannt für seinen explosiven Kampfstil, seine Härte und seine kompromisslose Offensive im Ring“, verspricht Merdian. Leipi ist mehrfacher Kickbox-Weltmeister in der Klasse bis 79 Kilogramm. „Dieser Kampf hat internationales Top-Niveau“, verspricht Merdian.

Und auch in der Südpfalz gibt es lokale Top-Sportler. Ein Beispiel ist Jaroslav Lier aus Germersheim, mehrfacher deutscher Meister und Junioren-Weltmeister. „Gerade Kämpfer wie Lier zeigen, welches sportliche Niveau auch direkt aus unserer Region kommen kann“, sagt Merdian.

Fest soll auch Familien anlocken

Um ein größeres Publikum anzulocken, organisiert der 33-Jährige mit seinem Team auch ein Kinderfest, das ab 11 Uhr stattfinden soll. Merdian zählt ein Familienprogramm und Jugendkämpfe auf. Der möglichen Kritik der Kombi zwischen Kampfsport-Event und Kinderfest setzt er entgegen: „Natürlich kann ich das verstehen, dass manche Menschen beim Kampfsport zuerst nur an Härte denken.“ Doch der Sport bedeute mehr: „Respekt, Disziplin, Fairness und Gemeinschaft“, zählt er auf und ergänzt: „Wir möchten zeigen, dass Kampfsport Menschen verbinden kann und, dass viele Kinder und Jugendliche durch Sport wichtige Werte lernen.“

Organisator Merdian kämpfte selbst in der Dampfnudel Rülzheim

Der 33-jährige Bundeswehrsoldat ist in der Region verwurzelt. Den Traum eines eigenen Kampfsport-Events in der Südpfalz hegt er schon lange. Auch Rülzheim ist nicht zufällig gewählt. 2009 stand der frühere Muay-Thai-Kämpfer selbst in der Dampfnudel im Ring, erinnert sich an die „atemberaubende“ Atmosphäre. Dazu seien die Rahmenbedingungen gut, die Gemeinde unterstütze, ebenfalls. „Ich wollte hier unbedingt noch ein Event auf die Beine stellen“, versichert er. Besonders die Germersheimer Kampfsportakademie Frankers hebt Merdian als Unterstützer hervor: „Frank Schneider ist seit Tag eins mein Mentor. Er steht mir tatkräftig zur Seite.“

Die Vorbereitungen für die Südpfalz-Fight-Night laufen seit Monaten – und scheinen sich bisher zu lohnen. Denn bereits mehr als 900 Karten wurden laut Veranstalter verkauft. Restkarten gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf im Internet.