WBO Global Champion, WBC Asia Champion, Kickbox-Worldchampion steht auf seiner Visitenkarte. In Bad Bergzabern schlägt Diyab Dabschah ein neues Kapitel im Boxen auf. Der 32-Jährige hat am 15. Mai in der Marktstraße die Kampfsportschule Next Generation Fight Club eröffnet, am Samstag, 17. Juni, veranstaltet er im Haus des Gastes einen Kampfabend.

Dabschah ist auch Trainer und Promoter. Die Nachteile seien für ihn größer gewesen als die Vorteile, sagt er zur Zusammenarbeit mit Elite Boxing Landau, das er mit Henry Bartsch aufgezogen hat. Bartsch möge es eher groß, er möge es eher klein. Die beiden haben anscheinend keinen Stress miteinander. Artur Shevchuk, Trainer in Landau, wird in Bergzabern gegen Hamsa Salahudin boxen, einen von Dabschahs Kämpfern, die mit ihm gegangen sind. So hatte die Schule des Landauers, der inzwischen in der Kurstadt lebt, gleich mal 20 Mitglieder. Salahudin werde am 17. Juni in der Ringecke von einem besonderen Gast gecoacht, Ex-Weltmeister Felix Sturm.

Ranglistenkampf gegen Tuominen

Dabschah boxt auch. In der Vorbereitung auf seine geplante WBO-Titelverteidigung im September/Oktober tritt er gegen den Finnen Teemu Tuominen an, ein Ranglistenkampf über acht Runden.

Bis zu zehn Profikämpfe sollen es übernächsten Samstag sein vor maximal 200 Zuschauern, die sich vom Culinarium verköstigen lassen. Angesetzt sind (Next-Generation-Kämpfer zuerst) Lulzim Muaremi gegen Mario Obenauer (Wiesbaden), Rizvan Bataev gegen Reda Amine (Karlsruhe), Denis Altz gegen Henri Tamdja (Pirmasens) und Max Schardt gegen Christian Scheydt (Kandel).

Info

Tickets für 30 Euro und – bis Mittwoch – VIP-Tickets für 130 Euro im Next Generation in der Marktstraße 89 in Bad Bergzabern (19 bis 21 Uhr) und im Memos in der Königstraße 5 in Landau. Restkarten an der Abendkasse. Einlass ab 18 Uhr, Kampfbeginn um 19 Uhr.