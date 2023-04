Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie lange hält Team Deutschland in Kandel durch? Wer die meisten Runden schafft, ist Backyard-Champion. 38 Nationen messen sich. Zum Start reist ein Läufer an, den es beruflich nach London verschlagen hat.

So weit die Füße tragen. An diesem Samstag um 14 Uhr starten die „Backyard Satellite Ultra Team Championships“ im Bienwaldstadion in Kandel. Im Gegensatz zum „Backyard Ultra“