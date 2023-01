Stefan Estelmann wechselt in der Fußball-C-Klasse Südpfalz West den Verein. Der 34-jährige Nußdorfer, bei der Landauer Firmengruppe Gerach in der Buchhaltung beschäftigt, feierte als Sprinter beim TV Nußdorf große Erfolge. Für die Rückrunde ist sein Ziel klar.

Herr Estelmann, mit Ihrer Schnelligkeit sind Sie auf der offensiven Außenbahn ein Gewinn für jede Mannschaft. Was ist mit der Technik?

Obwohl ich nicht mehr ganz die Geschwindigkeit früherer Tage habe, kommen mir nur wenige hinterher. Ich trainiere das nicht mehr spezifisch, neben zwei Einheiten wöchentlich mit der Mannschaft gehe ich noch je einmal laufen und ins Fitnessstudio. Technisch bin ich weniger versiert, weshalb meine Gegenspieler ganz gut mit mir zurechtkommen.

Warum wechseln Sie jetzt den Verein?

Ursprünglich wollte ich vor der Saison schon wechseln, das klappte aber nicht. Ich wollte unbedingt noch mal bei meinem Jugendverein spielen. Trainer Jonas Roth hat sich schon lange sehr um mich bemüht. Im Juni werde ich Vater, da ist die kürzere Entfernung nach Frankweiler einfach besser.

Was wollen Sie?

Nach dem Aufstieg letzte Saison mit Klingenmünster/Göcklingen II will ich dies jetzt auch mit dem TuS Frankweiler/Gleisweiler/Siebeldingen II wiederholen. Wir haben sieben Punkte Rückstand auf die Führenden. In der Leichtathletik will ich über 100 Meter bei den Pfalzmeisterschaften antreten. Für 200 und 400 Meter fehlt mir das Training. Generell will ich von Verletzungen verschont bleiben, wofür ein gutes Aufwärmprogramm von Vorteil ist. Ich habe seit Jahren Probleme am rechten Oberschenkel, was ab und an eine Zerrung zur Folge hat.