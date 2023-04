Ein Novum in der Vereinsgeschichte des Boxclubs Kandel wird es am Samstag in der Bienwaldhalle geben. Zum ersten Mal steigen sieben Nachwuchsakteure des Vereins in den Ring, betont Vorstandsmitglied Ulrich Sandmeyer. Den Anfang mache das Geschwisterpaar Alex und Jonas Stahle. Beginn: 18.30 Uhr.

Alex Stahle (14) bestreitet seinen ersten Kampf gegen einen Boxer aus Idar-Oberstein. Jonas Stahle (19) hat schon mehr Erfahrung im Ring und möchte seine Trainingsleistung mit einem Sieg krönen. Im Anschluss kommt Abiturient Lennart Hölzmann (18) aus Bad Bergzabern im Halbschwergewicht zum Einsatz.

Mittlerweile gilt Christian Scheydt (29) als Urgestein des BCK. Der Mann aus Oberotterbach im Halbmittelgewicht bestreitet schon seinen sechsten Kampf. Er hat bisher drei Siege verbucht. Durch die intensive Jugendarbeit des Vereins kommt nun auch Eigengewächs Colin Peters (15) zum Zuge und wird sein Ringdebüt vor heimischem Publikum geben.

Blodenbergs 27. Kampf

Sportwart Dominik Rahm (30) wird nach seinem spektakulären Auftritt im vergangenen Jahr wieder in den Ring steigen. Zum Abschluss ist Kai Blodenberg (24) dran, der sich nach seinem Wechsel vom Karlsruher SC fest beim BCK integriert hat. In seinem 27. Kampf wird er wohl am wenigsten Lampenfieber bekommen.

Um diese Schar an Kämpfern zu betreuen, wird das dreiköpfige Trainerteam unter Führung von Steffen Knappe in den Rundenpausen alle Hände voll zu tun haben. Laut Sandmeyer haben Vereine aus dem ganzen Südwesten Boxer gemeldet: BSV Freiburg, SSV Wellesweiler, KG Saarlouis, 1. BC Frankenthal und etwa die SG Egelsbach. Über 25 Kampfpaarungen seien angesetzt, jedoch bestehe die Aussicht auf mehr. Der BCK wolle wieder eine Box-Gala organisieren, die mit großartigen Kämpfen, einer Halbzeitshow sowie gastronomischen Angebot locke.

Er sei im „Ehrenamt mit Leib und Seele“, sagt der 43-Jährige und habe an sieben Wochenenden im Saarland den C-Trainerschein Boxen erlangt, um Kämpfer in den Ring begleiten zu können. Im normalen Leben ist Sandmeyer Leder- und Textilingenieur in einem Unternehmen der Automobilbranche in Hagenbach.

Info

Einlass ab 18 Uhr in der Bienwaldhalle. Eintritt: Erwachsene acht Euro, Jugendliche vier Euro.