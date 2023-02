Ist Solotanz schwieriger als Paartanz? Elea Schulz (17) und Luisa Zotz (16) können das gut einschätzen. Die Solotänzerinnen des TSC Landau sind in einigen Tänzen Landesmeisterinnen.

Die erste rheinland-pfälzische Landesmeisterschaft Solotanz gehörte zur Solo-Challenge Süd in Ingelheim. Die Jugendlichen präsentierten ihre Choreographien, einstudiert mit den Trainerinnen Daniela Paul und Natascha Magdalinova, sehr erfolgreich auf der Tanzfläche. In der höchsten Jugendklasse ist Elea Schulz nun Landesmeisterin im Langsamen Walzer, im Tango und in der Rumba, Vizelandesmeisterin im Quickstepp und im Jive. Luisa Zotz konnte sich den Landesmeistertitel im Cha-Cha-Cha ertanzen. In der Rumba ist sie Vizemeisterin.

Die Solo-Turnier-Veranstaltung sei auf der Grundlage eines Pilotprojektes des Deutschen Tanzsportverbandes TV ausgerichtet worden, teilte Barbara Boos, Beisitzende und Social-Media-Beauftragte des TSC, mit: „Da es leider viele Mädchen und Jungen gibt, die keinen Tanzpartner haben, wurde das Pilotprojekt gestartet, um alleintanzenden Kindern ebenfalls die Möglichkeit zu schaffen, an Leistungssportturnieren teilnehmen zu können.“ Im Allgemeinen, so Boos, könne man sagen, dass das Training „solo“ von allen Bewegungsabläufen her schwieriger sei und enormen Fleiß und Ehrgeiz benötige.

Die Mädchen wählten Tänze aus Standard und Latein und wurden von geschulten Wertungsrichtern bewertet.