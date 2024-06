Ferdinand Daum (SW Landau) hat bei den Jugend-Pfalzmeisterschaften im Tennis ein Kunststück geschafft: In der U16 besiegte er den mit einer um vier höheren Leistungsklasse angetretenen Felix Schmitt von GW Neustadt mit 6:1, 6:4. Am Samstag um 11.30 Uhr beginnt beim TC Schifferstadt sein Viertelfinal-Match gegen den an eins gesetzten Bijan Bakhschai von BW Maxdorf. Auch Leif Meyer von SW Landau, der Erlenbacher Nico Hör und der an zwei gesetzte Essinger Jan Brüggemann (beide BASF TC Ludwigshafen) sind noch im Wettbewerb. Die Viertelfinals der U12 mit Liam Schumacher von SW Landau und Lenny Hör vom TC Erlenbach beginnen am Samstag um 10 Uhr. Nicht mehr dabei ist Silas Meyer von SW Landau. Gegen Henri Norckauer (TC Dannstadter Höhe) holte er im Champions-Tiebreak einen 4:9-Rückstand auf und verlor mit 6:4, 4:6, 9:11. In der U18 sind Linus Schumacher (SW Landau) und Erstrundensieger Erik Mund (TC Erlenbach), der verletzungsbedingt nicht mehr antrat, ausgeschieden. In der U9 bestreiten Nico Renz (SW Landau), Pepe Golling (TC Neuburg) und Oskar Weick (TC Erlenbach) am Sonntag um 10 Uhr ihre letzten Gruppenspiele.