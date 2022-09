Der SV Rot-Weiß Göcklingen feiert am Samstag mit dem 1. Jubiläumscup in der Kaiserberghalle das fünfjährige Bestehen seiner Dart-Abteilung „White Tigers“. Noch ein paar Plätze sind frei.

Teilnehmen kann jeder, der Lust auf Dart hat. Gespielt wird mit 64 Teilnehmern im K.-o.-System im Modus 501 mit Double-Out. Wer im Best-of-Five gewinnt, kommt eine Runde weiter, wer verliert, hat noch eine Chance über die Verlierer-Runde. Die Startgebühr beträgt 15 Euro. Zu gewinnen gibt es Geldpreise, Gutscheine und Steel-Dart-Sets für den besten Spieler, die beste Spielerin und den besten Jugendlichen.

„Von Amateuren bis zu fast professionellen Spielern haben wir alles dabei. Wir sind stolz, dass es unsere Abteilung seit fünf Jahren gibt“, sagt Abteilungsleiter Christoph Kuntz. Die Halle öffnet um 14 Uhr, das Turnier startet um 16 Uhr.

Aktuell sind noch 13 Plätze frei. Wer teilnehmen möchte, kann sich per Whatsapp unter 0175 1988114, per E-Mail an svg-whitetigers@web.de oder über den Instagram-Kanal „svgwhitetigers“ anmelden. Kuntz gründete die Abteilung im September 2017. Seit der Saison 2018/19 ging eine Mannschaft in der badischen Dartliga auf Punktejagd. Nach dem Neustart der Liga nach Corona stieg die Mannschaft in die Bezirksliga auf. Mittlerweile gibt es auch eine zweite Mannschaft in der Kreisliga.