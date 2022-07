Der Vereinsvorsitzende des RV Edelweiß Kandel spricht am Sonntag von einem erfolgreichen Radrenntag. Thomas Ackermann hatte allerhand zu tun. Von hängenden Köpfen auf dem Treppchen, starken Favoriten und der „Bellheimer Ecke“.

Es war schon ein komisches Bild nach dem Radrennen der Elite-Amateure am Sonntag in Kandel: Jonas Tenbruck freut sich mit seinen zwei Teamkollegen von den Racing Students über seinen Sieg. Der Drittplatzierte Wilhelm Buchmüller lässt sich von seinem Team, der Equipe Stuttgart Vaihingen, feiern. Nur der Leins-weilerer Paul Schwartz vom Team Möbel Ehrmann scheint über das Endergebnis direkt nach dem Rennen erst mal so gar nicht glücklich zu sein. Im Interview nach der Siegerehrung wusste er nicht, was er auf die Fragen von Moderator Claus Böshans sagen sollte.

Schwartz sicherte sich in fast jedem Wertungssprint hinter dem überragenden Tenbruck den zweiten Platz und verwies die beiden anderen Fahrer aus der Ausreißergruppe, Wilhelm Buchmüller und Theo Reinhardt (Rad Net Rose Team), auf die Plätze. Als die Gruppe nach etwa 40 Kilometern das Feld einholte und den Rundengewinn gutgeschrieben bekam, war fast klar, dass Schwartz den zweiten Platz fürs Team holt. Dass das ein Erfolg ist, versuchte ihm auch sein Teamkollege Fabian Genuit zu sagen, der am Vortag den dritten Platz bei der deutschen Kriteriumsmeisterschaft in Schramberg-Sulgen belegt hatte. „Der zweite Platz ist doch gut“, sagte er Schwartz immer wieder.

Schwartz: „Es war absolut mein Fehler“

Für den 23-jährigen Schwartz war es der vierte zweite Platz in dieser Saison. Ein Rennen hat er noch nicht gewonnen. Ihn störte aber etwas anderes: „Aus dem Feld sah es so aus, als hätten wir das Rennen gewinnen können. Dann habe ich drüberattackiert, und wir werden aus der Gruppe nur Zweiter. Es war absolut mein Fehler“, sagte er mit hängendem Kopf. Angesichts der Hitze und des harten Kurses, auf dem es in jeder der 60 Runden eine Steigung und eine Abfahrt zu bewältigen galt, war der Leinweilerer dann doch froh, dass es für den zweiten Platz gereicht hatte.

Der Drittplatzierte Wilhelm war zufrieden, dass „alles nach Plan lief. Es war meine Aufgabe, in die Gruppe zu springen, wenn eine geht. Ich habe dann einen guten Kampf gezeigt, denn der Sprint ist nicht ganz meine Stärke. Mehr als der dritte Platz war nicht drin.“ Wie wichtig es ist, die entscheidenden Attacken nicht zu verpassen, stellte Tenbruck, bei der deutschen Meisterschaft am Vortag 15., klar: „Man muss am Anfang vorne fahren, braucht ein bisschen Auge und muss vor allem sofort attackieren. Sonst fährt man hinterher.“

„Auseinandergeflogen“

Besonders bei einem Kurs wie in Kandel, wo es sehr eng ist und dennoch schnell zugehen kann, müssen die Fahrer hellwach sein, bevor sich das Feld zu weit auseinanderzieht und sie ins Hintertreffen geraten. Das galt auch für die Frauen, die gemeinsam mit den U19-Juniorinnen und der männlichen U17-Jugend zur Mittagszeit an den Start gingen. „Das Feld ist ziemlich auseinandergeflogen. Vorne hat sich aber wie erwartet Daniela Boffo von der RIG Vorderpfalz durchgesetzt“, sagte der Vorsitzende des RV Kandel, Thomas Ackermann. Die Bellheimerin Nadja Moster fuhr auf den fünften Platz.

Bei der männlichen Elite konnte der einzige Fahrer des Teams Bellheimer Silberpils keine nennenswerten Akzente setzen. Für Aufsehen sorgte dafür die „Bellheimer Ecke“, wie Böshans die Gruppe um Altmeister Ernst Hesselschwerdt, den Vereinsvorsitzenden Peter Weber und Wolfgang Moster bezeichnete, die sich das Rennen mit einem Bier an einem Tisch an der Start- und Ziellinie betrachteten. Das „Ausscheidungstrinken“, wie Böshans es nannte, gewann Moster. Zumindest blieb er am längsten mit seinem Getränk sitzen.

Cup-Führende verteidigen ihre Plätze

Ackermann blieb beim Wasser. Musste er doch bei vielen Siegerehrungen präsent sein, wie etwa beim Amateurrennen, in dem sich der deutsche Kriteriumsmeister dieser Klasse, Elias van den Höövel (Hermann Radteam), durchsetzte. Gerade im Schülerbereich, wo die Rennplatzierungen Punkte für den Südpfalz-Cup brachten, verpasste Ackermann meist die Folgerennen. So konnte er kaum mitverfolgen, wie Hannah-Franziska Brand vom RSV Rheinzabern gegen 14 männliche und weibliche Mitstreiter auf Rang vier fuhr und das Führungstrikot der Mädchen U15 verteidigte. Der Gesamtführende der U13, Linus Sturm (RSV Rheinzabern), landete auch in Kandel auf dem ersten Platz. Anna Rapp (RSC Wörth) behielt trotz des achten Platzes ihr Führungstrikot. Die nächste Etappe ist am Sonntag in Dierbach.

Ackermann sprach von einem erfolgreichen Renntag: „Es ist alles glatt gegangen. Es war aber ein großer Aufwand, da es im Moment schwer ist, etwas zu organisieren. Alles ist anders, alles ist neu. Und trotzdem bleibt alles beim Alten. Es fahren alle im Kreis.“