Das Trio des Schützenvereins Diana Jockgrim hat bei den deutschen Schießsportmeisterschaften auf der Olympia-Schießstätte von 1972 den Titel im Mannschaftswettbewerb der Disziplin Kleinkaliber 100 Meter geholt. In dieser Kategorie wird nicht zwischen Frauen und Männern unterschieden, deshalb konnte Jockgrim mit Peter Gehrlein, Sophie Petry und Hannah Steffen eine erfolgversprechende Mannschaft stellen. Hannah Steffen erreichte in der Einzelwertung bei den Damen 1 Rang zwei (299 Ringe von 300), Peter Gehrlein bei den Herren 1 Rang fünf (297 Ringe) und Sophie Petry bei den Damen 1 Rang 23 (294). Diese drei Ergebnisse mit dem Gesamtergebnis von 890 Ringen bedeuteten den ersten Platz vor dem BSV Holzwicke, der ebenfalls 890 Ringe erzielte. Denise Palberg von Holzwicke stellte mit 300 Ringen den deutschen Rekord ein und lag in der Einzelwertung knapp vor Hannah Steffen.