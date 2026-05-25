Die 2:1-Niederlage beim bereits feststehenden Meister Südwest Ludwigshafen zerstört auch die letzten Landesliga-Aufstiegsträume der Südpfälzer.

Was sich in der Rückrunde der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz bereits andeutete, ist seit Sonntagnachmittag Realität: Die TSG Jockgrim, die nach dem 18. Spieltag die Tabelle noch mit 46 Punkten anführte, aber danach nur noch 17 Zähler verbuchte, verlor das letzte Punktspiel dieser Saison beim Spitzenreiter SV Südwest Ludwigshafen mit 1:2 und wurde kurz vor Schluss vom Relegationsplatz verdrängt.

Den dritten Aufsteiger in die Fußball-Landesliga Ost ermitteln nun der SV Geinsheim und der TuS Marienborn II. Natürlich war die Enttäuschung bei den Aktiven und deren nach Ludwigshafen mitgereisten Anhängern groß, denn der direkte Wiederaufstieg war das Ziel vor der Spielzeit. „Wir haben den Aufstieg aber nicht heute, sondern bereits in den vergangenen Wochen durch unnötige Punktverluste verspielt“, lautete einer der Kommentare der Jockgrimer Akteure.

Irritation auch beim Gastgeber aus Ludwigshafen

Zwei Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten SV Geinsheim waren vorgestern trotzdem eine luxuriöse Ausgangsposition. Dass Gastgeber SV Südwest bereits seit fünf Wochen als Meister festgestanden hat und ohne Druck spielen konnte, war ebenfalls ideal. Wie die TSG auftrat, allerdings weniger.

„Ich bin stolz auf meine Jungs, die unbedingt den 23. Sieg in Folge wollten und sich auch verdienten. So etwas habe ich in meiner gesamten Trainerkarriere noch nicht erlebt. Von der Leistung des Gegners, für den es um alles ging, bin ich aber schon enttäuscht“, kommentierte Südwest-Coach Ediz Sari.

Vor allem in der ersten Hälfte hatten die Ludwigshafener keine Mühe, das Spiel zu kontrollieren. Gute Torchancen gab es auf beiden Seiten keine, so dass der Halbzeitstand von 0:0 dem Spielverlauf entsprach.

Kein Aufbäumen nach dem Treffer zum AusgleichIn der 50. Minute traf Aymen Ghandour, der Mannschaftskapitän der Gastgeber, nach Vorlage von Anas Itani zum 1:0. Und zwei Minuten später verhinderte TSG-Torwart Sebastian Kaiser nach einem Freistoß von Geri Hasa mit einer tollen Parade das Tor zum 2:0. Da den Jockgrimern längst bekannt war, dass Geinsheim gegen die VTG Queichhambach führte, müsste ihnen eigentlich auch klar gewesen sein, dass sie mehr hätten investieren müssen, als sie bis dahin geboten hatten.

Doch erst Nicolai Fritz gelang mit einem Schuss ins linke untere Eck des Südwest-Gehäuses der 1:1-Ausgleich (72.). Ging da noch was für Jockgrim? Nein, denn auch nach dem Ausgleichstor dominierten weiterhin die Gastgeber. Der Wille, das Spiel noch zu drehen, war bei den Jockgrimern aber ebenso – wie auch die dafür erforderliche Aggressivität – nicht zu erkennen. Hasas toller Treffer zum Endstand von 2:1 (84.) war die logische Folge.