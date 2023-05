Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jochen Wetter erinnert sich an die Jugendherberge, an die Frau, die ihm ein Zimmer vermietete, an Wilfried Dietrichs Ringkampf, an Hildegard Falk. Der Landauer Stabhochsprung-Trainer schaute sich viele Wettbewerbe an. Die Heimreise trat er eher als geplant an. In den nächsten Tagen ist er wieder im Olympiastadion.

Er war 31, kaufmännischer Angestellter. Tochter Dorothée war vier und blieb zu Hause bei der Mama, als sich Jochen Wetter mit anderen in einem für fünf Leute engen Auto aufmachte zu