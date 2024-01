Mit dem Siebenmetertor von Sarah Bach erreichte der Tabellenzweite HSG Landau/Land, der mit 22:19 geführt hatte, ein 26:26 bei der SG Lambsheim/Frankenthal. Trainer Akin Calisir, der zum Oberligisten Südpfalz Tiger wechselt, hat noch sieben Spiele in der Handball-Pfalzliga der Frauen vor sich. Sein Nachfolger ist Joachim Benz.

Drei verschiedene Spielerinnen waren in der ersten Viertelstunde mit Strafwürfen an SG-Torfrau Florentine Geibel gescheitert, die sich in der Schlussphase nochmals steigerte. Bach (6/4) und Clos (4) waren die erfolgreichsten Torschützinnen der Landauerinnen. In der 34. Minute lagen sie mit 12:15 hinten.

Spielleiterin Regina Schönhöfer weiß von Laura Wagenblatt, Lena Schnetzer (ein Tor in Lambsheim), Maike Wagemann (drei Tore) und Sabine Bischof, dass sie sich aus der ersten HSG-Mannschaft zurückziehen wollen. Benz ist seit 2021 bei der HSG und Trainer der weiblichen A-Jugend, aus der fünf, sechs einige Spielerinnen aufrücken.

Nächster Gegner der HSG ist der Tabellenvierte TV Hauenstein (Sonntag, 16 Uhr, in Albersweiler), der nach der Auftaktpleite gegen Landau sechs Spiele hintereinander gewonnen hatte, nun seit drei Runden sieglos ist. Der Tabellenvorletzte HSG Trifels ist der nächste Gegner der Lambsheimerinnen (Sonntag, 16 Uhr, Realschule plus Annweiler).