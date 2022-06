Bei der DLV-U18-Gala in Walldorf wurden Tickets für die U18-Europameisterschaft in der ersten Juli-Woche in Jerusalem vergeben. Ein Kandidat: Jerome Schwager vom TV Rheinzabern. Er hat sich im Diskuswerfen seit vorigem Jahr um gut sieben Meter auf 52,62 m gesteigert. Die Vorgabe am Samstag: Platz eins oder zwei und die EM-Norm von 56 Metern. 51,59 m, die er im zweiten Versuch erreichte, reichten Schwager am Samstag für den zweiten Platz hinter William Wolzenburg (Georgsheil), der sich im letzten Versuch um viereinhalb Meter selbst übertraf und mit 58,03 m siegte. Schwager jagte mit seinem letzten Versuch Ole Mehlberg (Neubrandenburg) einen Schrecken ein, denn der Diskus flog über die EM-Norm hinaus. Der Versuch war ungültig. So bleibt Mehlberg, der im Mai 56,42 m weit, diesmal aber nicht über 51,03 m kam, im Ranking vor dem Südpfälzer, der in vier Wochen zu einer Revanche bei der U18-DM in Ulm (15. bis 17. Juli) bitten kann.