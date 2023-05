Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Schwimmer in Bad Bergzabern ist Jens Willich viel herumgekommen. Seine positiven und negativen Erfahrungen und wie man damit umgeht, will der 44-Jährige seinen Schülern an der Realschule plus in Kandel weitergeben. Erst an der Uni hat er gelernt, dass Selbstzweifel dem Glauben an sich im Weg stehen.

Die Entdeckung von Interessen geht oft mit Vorlieben der Eltern einher. Spielt der Papa Fußball, wird der Sohn ab einem gewissen Alter wohl auch am Bambini-Training teilnehmen. Bei Jens Willich aus