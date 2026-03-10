Großvater, Vater, Onkel: Die neue stellvertretende Vorsitzende der MSV Herxheim hat Bahnsport im Blut.

Zum ersten Mal in der fast 100-jährigen Geschichte der Motorsportvereinigung Herxheim (MSVH) ist eine Frau an dieser Stelle. Jeanine Rieger ist stellvertretende Vorsitzende. Sie folgt auf Joachim Ohmer, der im MSVH-Vorstandsrat weiterhin mitwirkt. Wer ist seine Nachfolgerin?

Jeanine Rieger ist bei der MSVH kein unbekanntes Gesicht. Schon von Kindesbeinen an ist sie mit dem Motorsport, hier speziell den Herxheimer Rennen, in Berührung gekommen. Schon ihr Großvater Albert Faath startete auf der Herxheimer Sandbahn. Ihr Onkel Stefan Faath gewann als erster Herxheimer 1979 im niederbayrischen Roding den OMK-Pokal, damals die deutsche Meisterschaft der Nachwuchsfahrer, und war in den 1980er-Jahren international unterwegs. Zusammen mit ihrem Vater Theo besuchte sie Bahnsportveranstaltungen. Theo Rieger fungierte jahrelang als Bahnwart und steht heute noch dem Bahndienstteam der MSVH mit seinem Wissen zur Seite.

Unternehmerin und Sponsorin

In den vergangenen Jahren arbeitete Jeanine Rieger bereits im Hintergrund bei der MSVH mit. Bei der Sponsorensuche und der Gestaltung der Programmhefte brachte sie sich ein. „Marco Hammer (der Vorsitzender der MSVH, Anm. d. R.) sprach mich an, ob ich mir vorstellen kann, eine verantwortungsvolle Funktion im Verein zu begleiten“, erzählt die 46-jährige Rieger. „Ich erbat mir etwas Bedenkzeit, da ich ja als Unternehmerin zeitlich beansprucht bin.“ Rieger ist in der Baubranche tätig, unter anderem mit einem Recyclingbetrieb und einer Spedition. Hier tritt sie selbst auch als Sponsor bei den MSVH-Fahrern Tim Widera und Dustin Schultz sowie des Bayern-Cup- Teams auf. „Ein Verein muss leben, wenn jeder nein sagt, kann kein Verein überleben“, verdeutlicht Rieger ihre Entscheidung, das Amt anzunehmen.

Erste Bewährungsprobe

Ihre ersten Aufgaben sieht sie im Ausbau der Social-Media-Auftritte des Vereins und in der besseren Integration der Clubfahrer. Sie möchte das Vereinsleben mit neuen Aktivitäten weiter beleben. Unterstützt wird sie dabei von ihrer Mitarbeiterin Stefanie Hauer aus Landau. Wenn es ihre Zeit zulässt, möchte sie in der kommenden Saison die Auftritte der MSVH-Fahrer direkt vor Ort verfolgen. Ihre erste Bewährungsprobe im neuen Amt steht für Jeanine Rieger noch in diesem Monat an. Am 29. März eröffnet die MSVH die Bahnsport-Saison in der Pfalz. Auf der Speedwaybahn im Waldstadion wird der erste Lauf zur deutschen Meisterschaft ausgetragen.