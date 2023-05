Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jannick Immel wird in der kommenden Saison Trainer des TB Jahn Zeiskam. Beim Verbandsligisten will er in seinem ersten Cheftraineramt die guten Strukturen weiterentwickeln und immer ein offenes Ohr für die Spieler haben. Sein junges Alter könnte ihm dabei helfen.

Jannick Immel will bei seiner ersten Cheftrainerstation viel mit seinen Spielern reden. „Bei der heutigen Generation ist es wichtig, dass du deine Entscheidungen erklärst. Und zwar sachlich und