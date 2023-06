Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit Nico Nagel hat ein Neuzugang beim Fußball-Verbandsligisten TB Jahn Zeiskam gezündet. Ob sich der 21-Jährige schon an die Geschwindigkeit in der Liga gewöhnt hat? Für den PS-Liebhaber, der gerne auf einer bekannten Rennstrecke Motorrad fährt, kein Problem. Am Sonntag will er zu Hause um 15 Uhr gegen die TuS Marienborn wieder für Tore sorgen.

Zwei Spiele, vier Punkte gegen einen Absteiger und einen Aufstiegskandidaten. Der Saisonstart des TB Jahn Zeiskam kann sich sehen lassen. Nun gilt es für die Mannschaft von Trainer