Der VfB Bodenheim sorgte als Tabellenletzter für die große Überraschung und gewann beim FC Bienwald Kandel mit 3:2. Am Sonntag (15 Uhr) wird der TB Jahn Zeiskam bei ihm antreten. Jahn-Trainer Jannick Immel: „ Bodenheim hat sicherlich Selbstvertrauen mit dem Sieg in Kandel getankt und hat nur noch Endspiele vor sich. Wir wollen unser Spiel durchziehen, Kontrolle haben. Es ist immer wichtig, dass wir in unsere Intensität, Struktur und Abläufe kommen. Wir fahren auch mit Selbstvertrauen und Überzeugung nach Bodenheim und wollen drei Punkte holen“, sagt Trainer Yannick Immel.

Nico Nagel und Robert Cenusa sowie Marvin Benefo wegen eines Trauerfalls fallen aus. Oguzhan Demirci ist noch gesperrt.

„Bodenheims Mannschaft hat gezeigt, wozu sie fähig ist, dass sie besser ist, als ihr Tabellenstand vermuten lässt. Sie hat durch den Trainerwechsel Aufwind bekommen und wird kämpfen bis zum Umfallen“, so Jahn-Teammanager Patrick Pfaff. „Wir haben aber auch einen guten Lauf mit unserem Mann der Stunde Jannis Fetzner.“