Der TB Jahn Zeiskam vergibt beim VfR Baumholder eine 3:1- und 4:3-Führung und muss in der Fußball-Verbandsliga mit einem Unentschieden zufrieden sein. Ein Spieler verletzt sich schwer.

„Wir haben nach vorne richtig gut gespielt und schöne Spielzüge gezeigt. Wir hätten das eine oder andere Tor mehr schießen müssen. Wir wurden nicht ein einziges Mal vor einem Gegentor ausgespielt. Das waren Standards oder eigene Fehler. Das muss unbedingt abgestellt werden“, sagte Teammanager Patrick Pfaff nach dem 4:4. In der 14. Minute fiel das 1:0 für Baumholder. Nach Flanke von Leon Ohlinger stand es 1:1 (Eigentor) und kurz danach gelang Nico Nagel das 1:2. In der 30. Minute wurde Marc Barisic im Strafraum gefoult, er verwandelte selbst den Strafstoß zum 1:3. Durch einen direkt verwandelten Eckball verkürzten die Gastgeber (37.), danach vergaben Barisic, Marvin Benefo und Florian Simon große Chancen.

Subas verletzt

In Halbzeit zwei verlor Zeiskam im Zentrum den Ball, da Silva schoss ihn aus 18 Metern in den Winkel zum 3:3. In der 61. und 63. Minute zielte Simon knapp über das Tor. In der 75. war er aber zur Stelle und netzte zum 3:4 ein. In der 77. Minute verletzte sich der eingewechselte Janik Simon Subas an der Schulter und musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Nach einer 15-minütigen Spielunterbrechung gelang Niklas Alles wieder durch einen direkt verwandelten Eckball das 4:4 (80.). Dabei blieb es.