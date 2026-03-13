Zu Hause gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach (Sonntag, 15 Uhr) darf Fußball-Verbandsligist TB Jahn Zeiskam nichts anbrennen lassen. Kreuznach? Da war doch gerade etwas. „Eintracht Bad Kreuznach hat in den letzten Jahren eine sehr hohe offensive Qualität. Da würde ich sie unter die Top vier setzen“, sagt Jahn-Trainer Jannick Immel. „Durch den Sieg gegen Kandel haben sie zusätzlich Selbstvertrauen getankt. Für uns ist es wichtig, über Ballbesitz das Spiel zu kontrollieren. Dabei wird unsere defensive Umschaltphase entscheidend sein.“

Ein großes Lob hat er für Nikola Jakovljevic und dessen Einstellung im großen Konkurrenzkampf. „Er stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft, obwohl er nicht so oft gespielt hat. Er trainiert aber sehr gut und kam in Steinwenden zum Einsatz.“ Er brachte ihn in der 87. Minute für Nico Nagel.

Profi in Vranje

Im Sommer 2023 kam der 28-jährige offensive Flügelspieler nach Zeiskam, nachdem er in Rülzheim gespielt hatte. In Serbien war er bei mehreren Vereinen im Einsatz gewesen: „Meine erste Mannschaft war in meinem Heimatdorf Omoljica. Meinen ersten Profivertrag unterschrieb ich bei Dinamo Vranje, das in der zweiten Liga Serbiens spielt.“ Jakovljevic wohnt in Zeiskam, hat einen Job bei Sponsor Hoffmann und spricht von tollen Erfahrungen durch die Unterstützung von Mitspielern und Fans. Seine größte Unterstützung sei seine Frau, die kein Spiel verpasse.

Robert Cenusa, Anton Denk Garcia, Lukas Bauer, Denis Perone und Antonio Jonjic fehlen immer noch. Martin Musulin ist wahrscheinlich dabei.