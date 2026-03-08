Der Tabellenzweite TB Jahn Zeiskam siegt nach großem Kampf mit 1:0 in Steinwenden und vergrößert in der Fußball-Verbandsliga seinen Vorsprung auf den dritten Platz.

„Das war ein brutaler Kampf. In der ersten Halbzeit gab es auf beiden Seiten kaum eine Torchance. In der zweiten Halbzeit lief es bei uns besser“, so Jahn-Trainer Jannick Immel. „Wir hatten einige gute Chancen. Es dauerte aber bis in die 78. Minute, ehe Jannis Fetzner mit einem tollen Schuss ins linke Eck das 1:0 erzielte.“ Diesen Vorsprung habe seine Elf bis zum Schluss verteidigt, obwohl Muhammed Demirci fünf Minuten vor Spielende die Rote Karte bekommen habe. Immel: „Die Gastgeber hatten im ganzen Spiel keine hundertprozentige Torchance. Auf jeden Fall ist der Spieltag für uns gut gelaufen. Wir konnten unseren Vorsprung auf dem zweiten Platz ausbauen. Am Sonntag kommt Kandel- Bezwinger Kreuznach. “