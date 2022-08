Fußball-Verbandsligist TB Jahn Zeiskam hat seine ersten Punkte. Vor 220 Zuschauern besiegte er am Sonntag den Oberliga-Absteiger FC Speyer 09, der in der Startelf neun neue Spieler aufbot, mit 2:0. Die Führung in der 29. Minute entsprach nicht den Verhältnissen auf dem Platz. Der FC Speyer 09 hatte viel mehr Ballbesitz und lief immer wieder über die linke Seite an. Die Flanken von Selim Avci richteten aber keinen Schaden an, Zeiskams Innenverteidiger Jannik Langer und Bill Bailey waren aufmerksam. Das Jahn-Tor: Simon Stubenrauch gewinnt den Zweikampf mit Elias Burkert, Neuzugang Nico Nagel bekommt den Ball und haut ihn aus 25 Metern humorlos in den Torwinkel. Nach der Pause passierte das meiste zwischen den Strafräumen. Einmal knipsten die Zeiskamer noch. Nach einer Rechtsflanke von Janik Subas kam Henrik Streib am langen Pfosten an den Ball, legte quer, Stefan Herzner köpfte das 2:0 (58.). Herzner hätte noch ein Tor machen können. Speyer fehlte es an Durchschlagskraft.