In einem spannenden und umkämpften Verbandsligaspiel schlug der TB Jahn Zeiskam Tabellenführer SG Eintracht Bad Kreuznach und brachte ihm die zweite Saisonniederlage bei.

2:0, 2:2, 3:2: 200 Zuschauern wurde am Sonntag in Zeiskam etwas geboten. Im ersten Schlagabtausch gelang den Platzherren nach einem gut kombinierten Konter bereits in der 7. Minute das 1:0 durch Florian