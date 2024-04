Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem klaren Heimsieg gegen den FK Pirmasens II klettert der TB Jahn Zeiskam in der Verbandsliga auf den dritten Platz. Das zweite Tor ist ein Glückstreffer. Nach dem 3:0 wird die Elf leichtsinnig. „Meine Mannschaft muss wohl immer etwas angezündet werden“, sagt der Trainer.

Der TB Jahn Zeiskam schlägt in der Fußball-Verbandsliga Südwest den FK Pirmasens II mit 5:2 (3:0) und schiebt sich in der Tabelle auf Rang drei. Vor 120 Zuschauern legte er in der