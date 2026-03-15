Manfred Weck, Zeiskams Sportlicher Leiter, hatte es in der Pause vorausgesehen: „Wir müssen das 1:0 machen, dann läuft es.“ Nikola Jakovljevic ist glücklich.

Zwei unterschiedliche Halbzeiten sehen die Fans in Zeiskam. In der ersten Hälfte hielt die SG Eintracht Bad Kreuznach noch mit, in der zweiten hatte sie keine Chance. Der Tabellenzweite Jahn Zeiskam liegt in der Fußball-Verbandsliga nur noch sechs Punkte hinter dem TuS Mechtersheim.

„Ich habe schon in der Halbzeit in der Kabine zu meiner Mannschaft von einem ordentlichen Spiel gesprochen, in dem unsere Führung möglich war. Für mich war es eine Frage der Zeit. Die zweite Halbzeit ist dann von Anfang an gut gelaufen. Wichtig ist, dass wir wieder zu null gespielt haben. Die defensive Haltung wird am Ende auch entscheidend sein“, sagte Trainer Jannick Immel nach dem 4:0 (0:0).

Nico Nagel verletzt sich schwer

Das Spiel begann mit einem Konter der Gäste und einer Torchance für Deniz Kaan Wolf. Bereits nach 15 Minuten mussten die Platzherren wechseln. Nico Nagel verletzte sich schwer, (Einsatz für den Krankenwagen), für ihn kam Nikola Jakovljevic ins Spiel.

Zeiskam drückte dann, aber Marvin Benefo schoss in der 23. Minute nach einer guten Kombination knapp vorbei. Seinen Schuss in der 30. Minute hielt Torwart Simon Marschall. In der 34. Minute sah Spielführer Florian Simon , dass Marschall weit vor seinem Tor stand, er versuchte es aus etwa 50 Metern. Gleich anschließend traf er mit einem tollen Fallrückzieher nur den Pfosten. In der 40. Minute hatte Kreuznach drei Eckbälle in Folge, die aber nichts einbrachten.

Fetzner macht das 1:0

Nach dem Wechsel erzielte Jannis Fetzner in der 47. Minute nach einer Kombination über Benefo und Simon das 1:0. Nur acht Minuten später war Jakovljevic zur Stelle, 2:0 nach einem Torwartfehler. Jetzt lief das Spiel nur noch in eine Richtung. Josip Saravanja traf in der 62. Minute mit einem guten Schuss das Außennetz. Aber zwei Minuten später konnte Jannis Fetzner bereits – wieder nach einem tollen Kombinationsspiel – das 3:0 erzielen.

Trainer Immel nahm drei Auswechslungen vor. Mario Prskalo musste den ersten Schuss auf sein Tor halten, während der zunächst verunsicherte Gästetorwart mehrere Parden zeigen musste. Gegen den Nachschuss des eingewechselten Jonas Schäfer zum 4:0-Endstand war er in der 80. Minute machtlos. In der 86. Minute konnte er sich noch zweimal auszeichnen, einmal stand ihm der Pfosten zur Seite.

Thorsten Effgen: „Eine Lernhalbzeit“

„Die erste Halbzeit haben wir gut gelöst und eine große Chance vergeben. Hinten raus zeigten sich unsere großen personellen Probleme, um die Null länger zu halten“, sagte der Trainer der Eintracht, Thorsten Effgen. Zur zweiten Hälfte: „Bei sieben jungen Spielern zwischen 18 und 23 Jahren auf unserer Seite setzte sich die individuelle Qualität der Zeiskamer durch. Für uns war das eine Lernhalbzeit.“ Ähnlich sah es sein Spielführer Deniz Darkan: „Die erste Halbzeit haben wir ordentlich und taktisch gut gespielt. In der zweiten Halbzeit sind uns die Körner ausgegangen, individuelle Fehler waren am 0:1 und 0:2 schuld. Wir haben dann zu viele Räume den Zeiskamern gegeben, die diese souverän ausnutzten.“

Jakovljevic: „Ich habe das Glück wieder am Fuß“

Überglücklich war Nikola Jakovljevic, dass ihm das 2:0 glückte und er eine gute Partie spielte: „Ich habe das Glück wieder am Fuß. Mein gutes Training hat sich jetzt ausgezahlt.“ Marcel Meinzer war mit den in der ersten Hälfte nicht verwerteten Chancen unzufrieden. „Aber in der zweiten Halbzeit waren wir ja dann klar überlegen und hatten noch einige Chancen, die der dann auch gute Torwart verhinderte.“ Zeiskams Sportlicher Leiter Manfred Weck: „In der Halbzeit habe ich dann gesagt, dass wir das 1:0 machen müssen. Dann läuft es bei uns. So ist es auch gekommen. Wir hätten aber noch höher gewinnen können.“

Aufgrund der Niederlagen von Kandel und Waldalgesheim ist der Vorsprung von Zeiskam zu den Verfolgern auf acht Punkte angewachsen.