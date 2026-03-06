Fußball-Verbandsligist TB Jahn Zeiskam setzt den Kampf um Platz zwei beim SV Steinwenden fort (Sonntag, 15 Uhr). „Ich habe Vertrauen in meinen Kader, in jeden Spieler. Den kleinen Aussetzer vom Sonntag beim 2:2 gegen Marienborn sollen wir nicht überdramatisieren“, sagt Jahn-Trainer Jannick Immel. „Wir müssen die individuellen Fehler abstellen, was an unserer Einstellung liegt und im Training besprochen wurde.“

Auch Teammanager Patrick Pfaff war vom jüngsten Ergebnis enttäuscht: „Aber so ein Unentschieden passiert nun einmal im Fußball. Doch unsere Mannschaft ist so gut und so stark, dass wir mit aller Macht unseren zweiten Tabellenplatz verteidigen wollen und auch werden.“

Zu den gegen Marienborn fehlenden Martin Musulin, Lukas Bauer, Denis Perone, Antonio Jonjic und Anton Denk Garcia gesellt sich nun auch der zweifache Torschütze Robert Cenusa, der ausgewechselt werden musste. Wieder fit ist Nico Kruppenbacher.