Mit zwei Toren von Christoph Wörzler erreicht der TB Jahn Zeiskam in der Fußball-Verbandsliga ein 2:2 gegen den VfR Baumholder. Zu wenig für den Jahn, um in der Aufstiegsrunde über den vierten Platz hinauszukommen. Das 0:1 egalisierte Wörzler in der 24. Minute. Henrik Streib hatte geflankt, VfR-Torhüter Julian Staudt sich verschätzt. Das 2:2 gelang ihm kurz vor Schluss nach einem sehenswert vorgetragenen Angriff. Die Südpfälzer können sich auf eine weitere Saison in der sechsten Liga einstellen. Sie trennen sich von Jannis Fetzner und Manuel Gaab, die gestern auf der Auswechselbank blieben, und von Alexander Pirogov. Max Lichti ist schon nicht mehr dabei. Im Bild rechts Marian Kolb. Nico Schulz ist der Baumholder Spieler mit Nummer 27.