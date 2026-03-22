„Das war heute ein Schlüsselspiel für uns, das wir zu null gewinnen konnten“, sagte Trainer Yannick Immel vom Fußball-Verbandsligisten TB Jahn Zeiskam nach dem 2:0 (2:0)-Sieg beim VfB Bodenheim. Der Tabellenzweite ist dem TuS Mechtersheim wieder ein Stück nähergekommen.

Nach dem Abschlusstraining musste Immel zwei weitere Hiobsbotschaften hinnehmen. Ünal Altintas und Joe-Luca Fuhr fielen mit neuen Blessuren für das Spiel aus. „So reisten wir mit nur 14 Feldspielern nach Bodenheim, die alle zum Einsatz kamen und die zudem auf ihnen ungewohnten Positionen spielen mussten wie Aaron Denk Gracia oder die länger verletzten Martin Musulin und Janik Subas.“

In den ersten 20 Minuten legten die gut aufspielenden Zeiskamer mit den Toren von Florian Simon (10. Minute) und Leon Ohlinger (19.) den Grundstein, um den 15. Saisonsieg einzufahren. Danach war Zeiskam nicht mehr so dominant. Bodenheim hatte Chancen, Torwart Mario Prskalo parierte. Den einen oder anderen Konter schlossen die Südpfälzer nicht gut ab. Immel: „ Am Schluss konnten wir mit einer geschlossenen kämpferischen Mannschaftsleistung unser drittes Spiel in Folge zu null gewinnen.“

Zeiskam konnte mit diesem Sieg und dem zweiten Unentschieden von Mechtersheim in Folge den Abstand auf den Tabellenführer auf vier Punkte verringern, der allerdings noch ein Nachholspiel hat.